Днепр и область в ТОП-5 по жалобам на нарушения языкового законодательства

Днепропетровщина в ТОП-3 регионов, где больше всего жалуются на нарушение языкового законодательства.

Такую статистику предоставили аналитики портала Опендатабот.

Только за 2023 год в Украине поступило 3,6 тысячи обращений относительно нарушения языкового законодательства к Уполномоченному по защите государственного языка. Это немного больше, чем за год до полномасштабной войны. В 2021 году было 3 тысячи 574 жалобы.

Уже третий год в антирейтинге лидирует Киев. В столице Украины жаловались на нарушение языкового закона 1 тысячу 345 раз. Среди областей на первом месте – Харьковщина с 516 жалобами, далее Одещина – 486 обращений и замыкает тройку Днепропетровщина – 316 жалоб.

Впрочем, не все обращения приводят к реальным наказаниям. Чаще всего нарушители обходятся предупреждением, а вот если ситуация повторилась, тогда их ждет штраф. В 2023 году составили рекордное количество протоколов – 131.

В прошлом году предупреждение получило 61 человек, а еще до 21 нарушителя были применены штрафы. Сейчас сумма штрафа составляет от 3400 грн до 11 900 грн.

Следует заметить, что в рейтинге учитывалось именно количество обращений. Так что нельзя утверждать, что в этих областях чаще нарушают закон. Вполне возможно, что в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Киеве более сознательных граждан, которые обращают на это внимание и пишут жалобы.

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