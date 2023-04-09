Днепр вошел в ТОП-5 самых криминальных городов Восточной Европы — Numbeo

По данным статистического сервиса Numbeo, Днепр занял 26 место по уровню преступности в Европе из 152 возможных. Одесса, например, оказалась на 22 месте, Харьков – на 37, Киев – на 51, самый безопасный из украинских городов – Львов, оказавшийся на 74 позиции.
Самым опасным в мире оказался – английский Брэдфорд. В тройку также вошли Марсель во Франции и итальянская Катания.
Кроме этого, Днепр находится в ТОП-5 самых криминальных городов Восточной Европы. На первом месте белорусский Минск, на втором – Одесса и замыкает тройку Днепр.
Напомним, ранее мы публиковали рейтинг днепровских вузов.
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