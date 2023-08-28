Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы

Сервис Numbeo дважды в год публикует рейтинг Crime Index, указывающий на уровень преступности в странах Европы.
При создании рейтинга обращают внимание на уровень преступности и как он изменился за три года, количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.
Недавно был обнародован новый рейтинг за первое полугодие 2023 года, во время подготовки которого, эксперты исследовали эти показатели в 127 городах Европы.
5 городов Украины вошли в рейтинг самых криминальных городов Европы. Днепр возглавил украинский ТОП, а вот в общеевропейском оказался на 17-м месте.
17 место – Днепр
20 место – Одесса
35 место – Харьков
45 место – Киев
67 место – Львов
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