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Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы

Сегодня 19:30
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Днепр довольно опасное место. По крайней мере, по мнению людей, готовивших этот рейтинг.

Новости Днепра про Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы

Сервис Numbeo дважды в год публикует рейтинг Crime Index, указывающий на уровень преступности в странах Европы.

При создании рейтинга обращают внимание на уровень преступности и как он изменился за три года, количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.

Недавно был обнародован новый рейтинг за первое полугодие 2023 года, во время подготовки которого, эксперты исследовали эти показатели в 127 городах Европы.

5 городов Украины вошли в рейтинг самых криминальных городов Европы. Днепр возглавил украинский ТОП, а вот в общеевропейском оказался на 17-м месте.

17 место – Днепр
20 место – Одесса
35 место – Харьков
45 место – Киев
67 место – Львов

Новости Днепра про Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы

Напомним, ранее Днепр был на 26 месте по показателям Crime Index, поэтому можно предположить, что ситуация с безопасностью несколько ухудшилась.

Новости Днепра про Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов ЕвропыУкраїнська Новости Днепра про Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов ЕвропыРусский

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