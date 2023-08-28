Днепр вошел в ТОП-20 самых криминальных городов Европы

Днепр довольно опасное место. По крайней мере, по мнению людей, готовивших этот рейтинг.

Сервис Numbeo дважды в год публикует рейтинг Crime Index, указывающий на уровень преступности в странах Европы.

При создании рейтинга обращают внимание на уровень преступности и как он изменился за три года, количество краж, вандализма, вооруженных нападений, угонов авто, а также уровень коррупции и торговли наркотиками.

Недавно был обнародован новый рейтинг за первое полугодие 2023 года, во время подготовки которого, эксперты исследовали эти показатели в 127 городах Европы.

5 городов Украины вошли в рейтинг самых криминальных городов Европы. Днепр возглавил украинский ТОП, а вот в общеевропейском оказался на 17-м месте.

17 место – Днепр

20 место – Одесса

35 место – Харьков

45 место – Киев

67 место – Львов