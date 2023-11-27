Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни: сколько процентов зарплаты «съедает» оренда

Известные порталы поиска жилья и работы сравнили средние зарплаты и среднюю стоимость аренды в каждом регионе. Как оказалось, Днепр вошел в пятерку самых дорогих городов для жизни. Следует заметить, что данные брали исключительно на этих двух сервисах, поэтому не исключена статистическая погрешность.
По мнению Домриа, за аренду однокомнатной кварты в Днепре придется отдать 71% от месячного заработка. Это, если учитывать, что средняя зарплата в Днепре составляет 18 тысяч гривен.
Как отметили аналитики, чем дальше от фронта – тем дороже жить в этом городе. В то же время Днепр, как город, расположенный в прифронтовом регионе, не совсем отвечает этим критериям, и входит в пятерку самых дорогих городов, где аренда «съедает» более 70% зарплаты.
Самыми дорогими городами, если сравнивать среднюю зарплату и среднюю стоимость аренды однокомнатной квартиры, оказались Львов, Киев, Полтава, Винница и Днепр.
Отмечается, что самая большая средняя заработная плата в Киеве – 20 000 грн. Но и средняя стоимость однокомнатной квартиры здесь также самая высокая – 15 517 грн.
Наименьший процент от заработной платы за проживание в съемной квартире платят жители Херсона, Харькова и Николаева – 21%, 34% и 35% соответственно. Но стоит учитывать, что и средняя зарплата немного меньше.
Около 42-45% средней прибыли составляет цена за жилье в Тернополе, Запорожье, Одессе, Кропивницком и Чернигове. Самая низкая, если не учитывать оккупированные и фронтовые области, общая сумма за аренду квартиры в Сумской области – 6 292 грн.
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