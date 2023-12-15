Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью

Портал Numbeo добавил Днепр в рейтинг городов мира с самой дорогой недвижимостью.

Цены на недвижимость в Днепре растут даже во время войны. Недавно известный портал по поиску жилья опубликовал данные, свидетельствующие о том, что в Днепропетровской области безумно возросла стоимость жилья. Однокомнатную квартиру в среднем продают за 44 тысячи долларов, а цена квадратного метра в новостройках составляет около тысячи «зеленых».

Сервис Numbeo, мониторящий качество и стоимость жизни в мегаполисах мира, опубликовал рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью. Туда попал и Днепр. В список также внесли Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Днепр, среди городов Украины, на 5-й строчке.

Киев – 182 место (2317 долларов за метр квадратный); Львов — 219 ступень (1759 долларов за метр); Харьков – 239 место (1385 долларов); Одесса — 246 место (1258 долларов); Днепр — 248 место (1168 долларов).

Всего в рейтинг вошли 270 городов мира.

Рядом с Днепром грузинский Батуми и казахская Астана.

Возглавили рейтинг самых дорогих городов:

Гонконг – 1 место (30 908 долларов за один метр квадратный);

швейцарский Цюрих – 2 место (26 769 долларов США за метр);

южнокорейский Сеул — 3 место (20 962 долларов США).

Напомним, ранее мы публиковали материал о том, как дорого продают и сдают квартиры в Днепре.

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