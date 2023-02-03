Днепр спасет: в больницах города помогают пострадавшим из Краматорска

8 из них находятся в больницах Днепра и Краматорска.
С начала войны медики Днепра постоянно оказывают помощь пострадавшим и украинским военным, спасены уже десятки жизней.
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