Днепр спасет: в больницах города помогают пострадавшим из Краматорска

С начала войны медики Днепра постоянно оказывают помощь пострадавшим и украинским военным, спасены уже десятки жизней.

8 из них находятся в больницах Днепра и Краматорска.

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