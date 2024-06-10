Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Международные торги объявило КП «Днепровский электротранспорт» ДМР. Так, предприятие планирует закупить за кредитное финансирование ЕИБ 12-метровые троллейбусы с автономным ходом не менее одного километра. Бюджет закупки составляет 5 млн. евро.

Об этом говорится в объявлении на сайте «european-union».

“Поставка новых низкопольных троллейбусов длиной 12 метров с системой автономного хода не менее 1000 м на аккумуляторных батареях, включая комплект основных, быстроизнашивающихся и расходных запасных частей, комплект оборудования и инструмента для технического обслуживания и ремонта и сопутствующие услуги в общий бюджет 5 миллионов евро , без налогов с продаж и таможенных сборов”, — говорится в объявлении.

Там также отмечено, что новые троллейбусы должны быть изготовлены не ранее 2023 года. Они будут вмещать не менее 95-106 пассажиров и будут иметь 30 мест для сидения.

Поставка первой партии ожидается не позднее 8 месяцев с даты получения авансового платежа, а завершиться не позднее 12 месяцев.

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