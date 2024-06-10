Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

Международные торги объявило КП «Днепровский электротранспорт» ДМР. Так, предприятие планирует закупить за кредитное финансирование ЕИБ 12-метровые троллейбусы с автономным ходом не менее одного километра. Бюджет закупки составляет 5 млн. евро.
Об этом говорится в объявлении на сайте «european-union».
“Поставка новых низкопольных троллейбусов длиной 12 метров с системой автономного хода не менее 1000 м на аккумуляторных батареях, включая комплект основных, быстроизнашивающихся и расходных запасных частей, комплект оборудования и инструмента для технического обслуживания и ремонта и сопутствующие услуги в общий бюджет 5 миллионов евро , без налогов с продаж и таможенных сборов”, — говорится в объявлении.
Там также отмечено, что новые троллейбусы должны быть изготовлены не ранее 2023 года. Они будут вмещать не менее 95-106 пассажиров и будут иметь 30 мест для сидения.
Поставка первой партии ожидается не позднее 8 месяцев с даты получения авансового платежа, а завершиться не позднее 12 месяцев.
Читайте также:
Автор:
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть…
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных…
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
55 лет назад, в ноябре 1968 года в Днепре появился…
Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных поездов.
В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.
55 лет назад, в ноябре 1968 года в Днепре появился не просто необычный ресторан, а один из символов города и первый в стране ресторан на воде – «Поплавок». Необычная форма его напоминает летающую тарелку.
В Днепре утонул несовершеннолетний парень.
Еще две спортсменки из Днепра будут сражаться за награды на Олимпиаде во Франции.
В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.
В Днепре звуки салютов испугали целую улицу.
Жители Днепра показали, как сейчас выглядит одно из админзданий обанкротившегося трубного завода.
Из-за вчерашних обстрелов пострадала женщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!