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Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

Сегодня 14:20
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Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Новости Днепра про Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

Международные торги объявило КП «Днепровский электротранспорт» ДМР. Так, предприятие планирует закупить за кредитное финансирование ЕИБ 12-метровые троллейбусы с автономным ходом не менее одного километра. Бюджет закупки составляет 5 млн. евро.

Об этом говорится в объявлении на сайте «european-union».

“Поставка новых низкопольных троллейбусов длиной 12 метров с системой автономного хода не менее 1000 м на аккумуляторных батареях, включая комплект основных, быстроизнашивающихся и расходных запасных частей, комплект оборудования и инструмента для технического обслуживания и ремонта и сопутствующие услуги в общий бюджет 5 миллионов евро , без налогов с продаж и таможенных сборов”, — говорится в объявлении.

Новости Днепра про Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

Там также отмечено, что новые троллейбусы должны быть изготовлены не ранее 2023 года. Они будут вмещать не менее 95-106 пассажиров и будут иметь 30 мест для сидения.

Поставка первой партии ожидается не позднее 8 месяцев с даты получения авансового платежа, а завершиться не позднее 12 месяцев.

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