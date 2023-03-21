Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой

Недавно на фронт отправили очередные грузовики высокой проходимости. Теперь бойцы получили новую партию техники, которая уже на передовой.
«Днепр и дальше будет помогать Вооруженным Силам Украины. Каждый раз я призываю всех присоединяться к инициативам городского совета. Чтобы кто как мог помогал нашим защитникам по защите украинского государства», — отметил городской голова Днепра Борис Филатов.
Так бойцы получили пять антидроновых ружей отечественного производства, более 60 комплектов радиостанций и более 130 единиц различной компьютерной техники. Среди них, в частности, планшеты со специальным программным обеспечением и ноутбуки.
Военнослужащий Андрей отмечает, что все это оборудование на фронте имеет важное значение.
«Планшеты нужны арте, ПВО, разведке. В целом компьютерная техника используется для неотложных нужд. Без ноутбуков сейчас нет войны. А радийки – это связь, это жизнь», – сказал боец.
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Об этом говорится на сайте полиции Днепропетровской области.
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