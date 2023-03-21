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Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой

Сегодня 15:05
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Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым.

Новости Днепра про Днепр продолжает системно обеспечивать необходимым бойцов на передовой

Недавно на фронт отправили очередные грузовики высокой проходимости. Теперь бойцы получили новую партию техники, которая уже на передовой.

«Днепр и дальше будет помогать Вооруженным Силам Украины. Каждый раз я призываю всех присоединяться к инициативам городского совета. Чтобы кто как мог помогал нашим защитникам по защите украинского государства», — отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

Так бойцы получили пять антидроновых ружей отечественного производства, более 60 комплектов радиостанций и более 130 единиц различной компьютерной техники. Среди них, в частности, планшеты со специальным программным обеспечением и ноутбуки.

Военнослужащий Андрей отмечает, что все это оборудование на фронте имеет важное значение.

«Планшеты нужны арте, ПВО, разведке. В целом компьютерная техника используется для неотложных нужд. Без ноутбуков сейчас нет войны. А радийки – это связь, это жизнь», – сказал боец.

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