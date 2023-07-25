Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп

На днях в Белой Церкви накрыли маленькую сеть подпольных казино из-за чего городок прозвали мини Лас-Вегасом.
По данным нардепа Ярослава Железняка, Белая Церковь далеко не лидер среди городов, где функционирует больше всего казино/залов с игровыми автоматами.
На прошлой неделе от ТСК отправили на БЭБ и КРАИЛ адреса 217 пунктов по всей Украине незаконных игорных заведений, — рассказал нардеп.
Первое место занимает столица. На сегодняшний день удалось обнаружить 106 нелегальных игорных заведений в Киеве. Вторую строчку заняла Одесса, где сейчас действует 44 подпольных казино. Днепр занял третье место. В городе функционирует 42 точки, где незаконно ведут игровую деятельность.
Поэтому Днепр претендует на звание одного из крупнейшего подпольного Лас-Вегаса.
Однако это не окончательные цифры, ведь правоохранители еще ведут работу по выявлению подпольных казино и более официальной статистики пока нет.
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