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Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, — нардеп

Сегодня 17:24
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Днепр неофициально вошел в ТОП-3 городов, где больше всего подпольных казино.

Новости Днепра про Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, - нардеп

На днях в Белой Церкви накрыли маленькую сеть подпольных казино из-за чего городок прозвали мини Лас-Вегасом.

По данным нардепа Ярослава Железняка, Белая Церковь далеко не лидер среди городов, где функционирует больше всего казино/залов с игровыми автоматами.

На прошлой неделе от ТСК отправили на БЭБ и КРАИЛ адреса 217 пунктов по всей Украине незаконных игорных заведений, — рассказал нардеп.

Первое место занимает столица. На сегодняшний день удалось обнаружить 106 нелегальных игорных заведений в Киеве. Вторую строчку заняла Одесса, где сейчас действует 44 подпольных казино. Днепр занял третье место. В городе функционирует 42 точки, где незаконно ведут игровую деятельность.

Поэтому Днепр претендует на звание одного из крупнейшего подпольного Лас-Вегаса.

Однако это не окончательные цифры, ведь правоохранители еще ведут работу по выявлению подпольных казино и более официальной статистики пока нет.

Новости Днепра про Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, - нардеп

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Новости Днепра про Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, - нардепУкраїнська Новости Днепра про Днепр претендует на звание самого подпольного Лас-Вегаса в Украине, - нардепРусский

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