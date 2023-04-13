Днепр попал в ТОП-5 городов Украины по стоимости квартир

В Днепре одни из самых дорогих для продажи квартиры.

Специалисты проанализировали данные популярных сайтов по продаже квартир и собрали ТОП-5 самых дорогих городов по стоимости одного квадратного метра на вторичном рынке недвижимости.

Днепр тоже входит в пятерку самых дорогих городов. Об этом сообщает аналитический центр Dim.ria.

На первом месте ожидаемо Киев. Один квадратный метр в 1-комнатной квартире здесь стоит около 1711 долларов. 2-комнатная обойдется в 1869 за м², 3-комнатная – 2002 долларов. Самая низкая цена квадратного метра в Сумах. А именно: 624$ в 1-комнатной, 612$ в 2-комнатной и 561$ – 3-комнатной квартирах.

Среди самых дорогих в стране м² оказались Львов, Днепр, Одесса и Ужгород.

В Днепре 1 м² в 1-комнатной квартире стоит 1051$. 2-комнатная – 1106, и 3-комнатная обойдется в 1057$ за один квадратный метр.

В среднем за однокомнатную квартиру в Днепре на вторичном рынке придется отдать 40 тысяч долларов.

За 2-х комнатную в среднем просят более 54 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят сносить «хрущевки», а в Днепре их продают почти за миллион гривен.

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