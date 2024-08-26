Днепр получил от Японии пять мощных экскаваторов

Пять экскаваторов Komatsu и трубы разных диаметров – Днепр получил от Японии очередную партию технической помощи.

В Днепр прибыло 5 современных экскаваторов-погрузчиков Komatsu. Их получило КП «Днепрводоканал» в рамках международной помощи от Японии. Эта техника будет задействована для проведения землеройных работ во время аварийно-восстановительных мероприятий в коммунальных сетях города.

«Эти экскаваторы помогут оперативно проводить аварийно-восстановительные работы, восстанавливая водоснабжение и водоотвод. Они также пригодятся для ликвидации последствий террористических атак России. Такая международная помощь от Японии приходит к нам впервые. Кроме этого, от японских партнеров в ближайшие дни прибудет несколько водовозов и партия канализационных люков», — рассказал Сергей Ченчевич, начальник инспекции по контролю за ремонтами эксплуатационных сетей КП «Днепропроводоканал».

Своими впечатлениями от новых экскаваторов поделился работник КП «Днепропроводоканал» Александр Потерлевич. Он уже успел протестовать.

«Техника гораздо лучше, если сравнивать со старой. В кабине есть кондиционер, отопление. Также у экскаватора хорошая гидравлика и маневренность», — отметил он.

Также Днепр от японских партнеров получил партию труб разного диаметра. Это позволит провести модернизацию большого числа устаревших сетей централизованного водоснабжения. Так что качество и надежность водоснабжения улучшатся.

Техника приобретена по программе экстренного восстановления, ее предоставляет правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

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