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Днепр получил от Японии пять мощных экскаваторов

Сегодня 16:54
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Пять экскаваторов Komatsu и трубы разных диаметров – Днепр получил от Японии очередную партию технической помощи.

Новости Днепра про Днепр получил от Японии пять мощных экскаваторов

В Днепр прибыло 5 современных экскаваторов-погрузчиков Komatsu. Их получило КП «Днепрводоканал» в рамках международной помощи от Японии. Эта техника будет задействована для проведения землеройных работ во время аварийно-восстановительных мероприятий в коммунальных сетях города.

«Эти экскаваторы помогут оперативно проводить аварийно-восстановительные работы, восстанавливая водоснабжение и водоотвод. Они также пригодятся для ликвидации последствий террористических атак России. Такая международная помощь от Японии приходит к нам впервые. Кроме этого, от японских партнеров в ближайшие дни прибудет несколько водовозов и партия канализационных люков», — рассказал Сергей Ченчевич, начальник инспекции по контролю за ремонтами эксплуатационных сетей КП «Днепропроводоканал».

Новости Днепра про Днепр получил от Японии пять мощных экскаваторов

Своими впечатлениями от новых экскаваторов поделился работник КП «Днепропроводоканал» Александр Потерлевич. Он уже успел протестовать.

«Техника гораздо лучше, если сравнивать со старой. В кабине есть кондиционер, отопление. Также у экскаватора хорошая гидравлика и маневренность», — отметил он.

Также Днепр от японских партнеров получил партию труб разного диаметра. Это позволит провести модернизацию большого числа устаревших сетей централизованного водоснабжения. Так что качество и надежность водоснабжения улучшатся.

Техника приобретена по программе экстренного восстановления, ее предоставляет правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA).

Новости Днепра про Днепр получил от Японии пять мощных экскаваторов

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