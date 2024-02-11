Днепр накрыл густой туман: горожан предупреждают об опасности

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает жителей Днепра о сильном тумане.

Это стихийное метеорологическое явление будет сохраняться в течение суток.

Видимость на дорогах не более 500 метров, водителей просят быть очень внимательными, особенно на пешеходных переходах и опасных участках трассы.

Спасатели рекомендуют не превышать скорость, по возможности отказаться от обгонов и маневров.

Для вашей безопасности лучше сохранять большую дистанцию до впереди движущегося транспорта.

Пешеходам также напоминают о безопасности. Лучше всего надеть одежду со светоотражающими элементами, если такой одежды нет, сохраняйте максимальную концентрацию на переходах и наиболее оживленных участках дороги.

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