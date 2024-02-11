Днепр накрыл густой туман: горожан предупреждают об опасности

Это стихийное метеорологическое явление будет сохраняться в течение суток.
Видимость на дорогах не более 500 метров, водителей просят быть очень внимательными, особенно на пешеходных переходах и опасных участках трассы.
Спасатели рекомендуют не превышать скорость, по возможности отказаться от обгонов и маневров.
Для вашей безопасности лучше сохранять большую дистанцию до впереди движущегося транспорта.
Пешеходам также напоминают о безопасности. Лучше всего надеть одежду со светоотражающими элементами, если такой одежды нет, сохраняйте максимальную концентрацию на переходах и наиболее оживленных участках дороги.
Читайте также:
Автор:
СК Днепр-1 обыграл туркменский клуб "Аркадаг" на сборах в Турции.
Сегодня ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Враг сегодня снова атаковал Никопольские общины.
Сегодня в Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Подолинского…
СК Днепр-1 обыграл туркменский клуб "Аркадаг" на сборах в Турции.
Сегодня ночью враг обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.
Захватите с собой зонт!
Враг сегодня снова атаковал Никопольские общины.
Сегодня в Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Подолинского произошло ДТП.
В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области Александр Сагайдак.
В Никополе задержали вора интернет-кабелей.
В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в Самарском районе.
В городе Павлоград Днепропетровской области нападающий забил насмерть 43-летнего мужчину.
Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!