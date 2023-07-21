Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности

Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!

При этом температура воздуха в Днепре составит +17…+15°С ночью, +20°…+22°С днем.

Днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Завтра в Днепре и области ожидаются грозы и шквальный ветер.

Если вы хотели в субботу выбраться на природу, придется изменить планы.

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