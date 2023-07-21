Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности

Сегодня 18:26
просмотров

Берегите себя!

Новости Днепра про Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности

Если вы хотели в субботу выбраться на природу, придется изменить планы.

Завтра в Днепре и области ожидаются грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.

Днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

При этом температура воздуха в Днепре составит +17…+15°С ночью, +20°…+22°С днем.

Новости Днепра про Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности

Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!

Читайте также:

Новости Днепра про Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасностиУкраїнська Новости Днепра про Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасностиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит
Новости Днепра
Сегодня 14:55
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит

Нужна ваша помощь!

В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель
Новости Днепра
Сегодня 14:27
В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

В Днепропетровской области действовала межрегиональная группа наркоторговцев.

Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко
Новости Днепра
Сегодня 11:06
Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Важная информация!

В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо
Новости Днепра
Сегодня 10:49
В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Недавно в маршрутке Днепр-Запорожье произошел ужасный инцидент - умер пожилой…

Последние новости

Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)
Раскололся, когда снимали на реставрацию: вандалы разрушают осиротевший постамент памятника Шевченко в Днепре (ФОТО)

Когда-то в парке Шевченко была целая «Аллея писателей», где стояли их бюсты, но после Второй мировой войны ее убрали, а «взамен» установили в парке памятник Тарасу Шевченко. Видно его было практически с любой точки зеленой зоны.

Сегодня 18:01
2
просмотров
Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости
Как жителям Днепра сэкономить на яйцах в «АТБ» почти половину стоимости

Полезный совет!

Сегодня 17:58
4
просмотров
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук
Дешевле в два раза: в Днепре в супермаркетах «рухнули» цены на лук

Весной цены на лук били все рекорды – от 70 и дороже.

Сегодня 16:59
5
просмотров
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат
Легкоатлет из Днепра получил путевку на Олимпиаду-2024: показал лучший результат

Наша гордость!

Сегодня 15:59
14
просмотров
Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую
Еще 15 пикапов и 25 дронов поехали от Днепра на передовую

Днепр продолжает системно снабжать воинов ВСУ необходимыми автомобилями, дронами и другой техникой.

Сегодня 14:58
3
просмотров
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит
На Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит

Нужна ваша помощь!

Сегодня 14:55
5
просмотров
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий
Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и…

Сегодня 14:46
7
просмотров
В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель
В Днепропетровской области действовал вооруженный до зубов наркокартель

В Днепропетровской области действовала межрегиональная группа наркоторговцев.

Сегодня 14:27
4
просмотров
В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео
В Китае паук залез в ухо мужчины и свил там паутину: шокирующее видео

Плюс еще одна фобия...

Сегодня 14:11
3
просмотров
В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку
В Днепре на просп. Хмельницкого произошла смертельная авария: мотоциклист сбил пенсионерку

Сегодня, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого в районе дома №8 произошла авария.

Сегодня 13:36
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх