Днепр накроют грозы и шквальный ветер: объявлен І уровень опасности

Если вы хотели в субботу выбраться на природу, придется изменить планы.
Завтра в Днепре и области ожидаются грозы и шквальный ветер.
Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.
Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.
Днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
При этом температура воздуха в Днепре составит +17…+15°С ночью, +20°…+22°С днем.
Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!
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