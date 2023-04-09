Днепр накроет ливневый циклон: когда прекратятся дожди

После довольно теплой середины марта, начало апреля выдалось холодным и дождливым. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что на Вербное воскресенье будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.
Осадки затянут нас в плен на всю следующую неделю. Хотя на улице будет достаточно тепло, ведь температура воздуха прогреется до +15, но дожди будут сильно портить настроение. Ливни ждут нас во вторник и среду, а вот в четверг периодические осадки будут сменяться солнышком.
До 16 апреля не стоит ждать сухой погоды, потому что дожди уйдут от нас только после Пасхи, а действительно потеплеет только на конец апреля.
Напомним, вчера в Днепре пошел дождь с градом. Кстати, по словам синоптиков, весенний гром свидетельствует о том, что весна началась и мы приближаемся к лету.
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