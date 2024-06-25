«Днепр – главный центр ботоферм в Украине»: какими заявлениями отметился нардеп Тищенко в суде

Во вторник, 25 июня, Николаю Тищенко, которому накануне сообщили о подозрении в ДБР, избирают меру пресечения в Печерском районном суде города Киева. Одиозный нардеп перед заседанием пообщался с журналистами, однако уходил от ответа на важные вопросы СМИ, зато еще раз назвал Днепр «главным центром ботоферм», а еще заявил при каком условии составит мандат. Об этом Днепр Инфо удалось узнать по трансляции Суспільного.
Сначала Тищенко заявил, что не собирается сдавать мандат, однако затем эмоционально возразил сам себе, сообщив, что откажется от мандата, если «в Украине закроют все ботофермы и не будут уничтожать леса».
Тищенко спросили, зачем тот разбил телефон во время обысков, на что он сначала спросил, когда в Киеве посадили первые каштаны. После чего сказал, что информация о разбитом телефоне недостоверна и вообще не будет ничего комментировать во время следственных действий.
Журналисты пытались узнать происхождение денег, обнаруженных во время обыска, но нардеп проигнорировал вопрос и продолжил свою речь. Выступая Тищенко, отметил, что пришел помогать народу и делать то, что делал в «Мастер-Шефе», в «Ревизоре» и когда выиграл в «Форте Буаяр».
Также Тищенко не ответил на вопрос о полицейском из Киева, который оказался с ним в Днепре.
Сегодня нардепу должны избрать меру пресечения. Напомним, прокуроры будут ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Тищенко.
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