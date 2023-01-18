Днепр до сих пор остается без воды и отопления: адреса и причины

В Днепре из-за перебоев со светом часть жителей 18 января остается без воды и отопления.

Остановлена работа повышающей насосной станции, обесточенной из-за аварийных отключений. Прекращено водоснабжение:

ул. Николая Михновского, 2-31;

переулок Фестивальный, 1-31;

проспект Мира, 1-95;

ул. Березинская, 22-61;

ул. Генерала Захарченко, 1–15;

переулок Вольный, 2-12;

ул. Усенко, 1-23;

ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. Остановлена работа трех котельных центрального района. Без отопления осталось 37 домов на проспекте Поля, улицах Полетаева и Новосильной. Работа котельных возобновятся по возвращении энергоснабжения. Все объекты теплоснабжения «Комэнергосервис» работают без перебоев.

Стабильно работают все районные котельные Теплоэнерго. Из-за отключения света обесточены следующие домовые котельные «Теплоэнерго»:

ул. Староказацкая;

Набережная Сечеславская;

пр. Леси Украинки;

переулок Ушинского;

ул. Херсонская;

ул. Фабра;

ул. Воскресенская;

проспект Александра Поля;

ул. Троицкая;

ул. Святослава Храброго;

ул. Михаила Грушевского;

проспект Богдана Хмельницкого;

ул. Береговая;

ул. Детальстроевская;

ул. Орловская;

ул. Новоорловская;

ул. Мольера;

ул. Янтарно;

ул. Отечественная;

ул. Полонской-Василенко.

Не работают теплораспределительные пункты на улице Антоновича, Менахем-Мендл Шнеерсона, переулке Крушельницкой и улице Березинской. Работу котельных возобновят после подачи электроэнергии. Завершается ликвидация разрыва теплосети на улице Кленовой. Без тепла жильцы дома №75 на улице Рабочая и дома №1 на улице Кленова. Аварийные работы закончат через несколько часов и после этого подачу тепла возобновят.

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