Днепр до сих пор остается без воды и отопления: адреса и причины

Остановлена работа повышающей насосной станции, обесточенной из-за аварийных отключений. Прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. Остановлена работа трех котельных центрального района. Без отопления осталось 37 домов на проспекте Поля, улицах Полетаева и Новосильной. Работа котельных возобновятся по возвращении энергоснабжения. Все объекты теплоснабжения «Комэнергосервис» работают без перебоев.
Стабильно работают все районные котельные Теплоэнерго. Из-за отключения света обесточены следующие домовые котельные «Теплоэнерго»:
Не работают теплораспределительные пункты на улице Антоновича, Менахем-Мендл Шнеерсона, переулке Крушельницкой и улице Березинской. Работу котельных возобновят после подачи электроэнергии. Завершается ликвидация разрыва теплосети на улице Кленовой. Без тепла жильцы дома №75 на улице Рабочая и дома №1 на улице Кленова. Аварийные работы закончат через несколько часов и после этого подачу тепла возобновят.
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