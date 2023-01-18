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Днепр до сих пор остается без воды и отопления: адреса и причины

Сегодня 20:30
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В Днепре из-за перебоев со светом часть жителей 18 января остается без воды и отопления.

Новости Днепра про Днепр до сих пор остается без воды и отопления: адреса и причины

Остановлена работа повышающей насосной станции, обесточенной из-за аварийных отключений. Прекращено водоснабжение:

  • ул. Николая Михновского, 2-31;
  • переулок Фестивальный, 1-31;
  • проспект Мира, 1-95;
  • ул. Березинская, 22-61;
  • ул. Генерала Захарченко, 1–15;
  • переулок Вольный, 2-12;
  • ул. Усенко, 1-23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии. Остановлена работа трех котельных центрального района. Без отопления осталось 37 домов на проспекте Поля, улицах Полетаева и Новосильной. Работа котельных возобновятся по возвращении энергоснабжения. Все объекты теплоснабжения «Комэнергосервис» работают без перебоев.

Стабильно работают все районные котельные Теплоэнерго. Из-за отключения света обесточены следующие домовые котельные «Теплоэнерго»:

  • ул. Староказацкая;
  • Набережная Сечеславская;
  • пр. Леси Украинки;
  • переулок Ушинского;
  • ул. Херсонская;
  • ул. Фабра;
  • ул. Воскресенская;
  • проспект Александра Поля;
  • ул. Троицкая;
  • ул. Святослава Храброго;
  • ул. Михаила Грушевского;
  • проспект Богдана Хмельницкого;
  • ул. Береговая;
  • ул. Детальстроевская;
  • ул. Орловская;
  • ул. Новоорловская;
  • ул. Мольера;
  • ул. Янтарно;
  • ул. Отечественная;
  • ул. Полонской-Василенко.

Не работают теплораспределительные пункты на улице Антоновича, Менахем-Мендл Шнеерсона, переулке Крушельницкой и улице Березинской. Работу котельных возобновят после подачи электроэнергии. Завершается ликвидация разрыва теплосети на улице Кленовой. Без тепла жильцы дома №75 на улице Рабочая и дома №1 на улице Кленова. Аварийные работы закончат через несколько часов и после этого подачу тепла возобновят.

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Новости Днепра про Днепр до сих пор остается без воды и отопления: адреса и причиныУкраїнська Новости Днепра про Днепр до сих пор остается без воды и отопления: адреса и причиныРусский

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