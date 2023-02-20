Днепр чтит память Героев Небесной Сотни

Утром 20 февраля в Днепре, на Аллее героев, провели церемонию чествования погибших активистов Революции Достоинства.

В память о Героях Небесной Сотни – минута молчания. К глыбам, на которых увековечены имена и лица украинских защитников, возложили цветы.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город будет беречь память о героях — людях всех возрастов и национальностей, которые стали на защиту свободы и демократии Украины. Он также упомянул, что одним из первых убитых стал житель Днепропетровщины Сергей Нигоян, который был армяном по происхождению. «Будем достойны памяти этих людей. Будем помнить их всегда, потому что эта война началась тогда – на Майдане. И эти люди боролись за свободу и независимость нашего государства. Уже тогда было ясно, что это начало российской агрессии против нашей страны. Поэтому почтим память Героев Небесной Сотни. И вместе бок о бок будем и дальше защищать нашу Родину от российского нашествия», — подчеркнул Филатов.

Со своей стороны глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак добавил, что борьба Героев Небесной Сотни изменила всех украинцев: «Эти люди отдали дороже всего, что у них было — свою жизнь. За веру в наше будущее и за наш самостоятельный выбор движения вперед нашей страны». В то же время председатель облсовета Николай Лукашук убежден, что герои Революции Достоинства в очередной раз доказали: украинцы всегда готовы бороться за собственное будущее даже с абсолютным злом. «Эта борьба продолжается по сей день. Мы будем защищать свой дом и свою землю к Победе, помня о цене свободы. Вечное уважение и честь Героям Небесной Сотни!» – сказал он.

Днепряне, также пришедшие в этот день в Аллею героев, высказывают единое мнение: и город, и вся страна будут продолжать несокрушимо противостоять врагу — ради памяти обо всех павших героях и для свободного будущего следующих поколений украинцев.

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