Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января

Из-за аварий и обесточивания часть жителей Днепра остается без воды и отопления. Коммунальные службы города делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить тепло в домах днепрян.

Но обесточены теплораспределительные пункты (ТРП) по пр. Д. Яворницкого и ж/м Тополь-2. Без отопления близлежащие дома.

Из-за отсутствия питания не работают и домовые котельные по следующим адресам:

ул. Виниченко;

ул. Гоголя;

ул. Вернадского;

пр. Д. Яворницкого;

уз. Крутогорный;

ул. Вернадского;

ул. Паторжинского;

пр. Гагарина;

ул. Арх. О. Петрова;

ул. Шевченко;

ул. Жуковского;

ул. М. Кюри;

ул. Телевизионная;

ул. Одоевского;

ул. М. Магомаева;

Подача тепла будет возобновлена после включения питания частными энергетическими компаниями.

Из-за порыва тепловой сети, приостановлена подача тепла в дома по ул. Мониторная 1, 5-7, В. Диевская, 52-62. Метростроевская 12-14. Мониторная 1. Без отопления одна школа и два детских сада.

Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить работу и возобновить подачу тепла.

По состоянию на 18:00 все повышающей насосной станции (ПНС) в городе работают.

КП «Днепропроводокал» ведет аварийно — восстановительные работы в нескольких районах города.

В настоящее время аварийными бригадами КП «Днепропроводоканал» ведутся работы по ул. Королевы Елизаветы II, д.18, из-за чего частично прекращено водоснабжение в два дома по ул. Королевы Елизаветы II, 18.

Также наши коммунальщики постоянно работают по ул. Саксаганского, дом. 9а. Пока без водоснабжения следующие улицы:

Карабиновская;,

Слободская;

Выборная;

Владимирская;

Леонтовича;

Ровенская;

Саксаганского;

Пирогова;

Александра Конисского, 1-65.

Ведутся работы и на ул. Сагайдачного, частично прекращено водоснабжение:

ул. Кислородная, 2,4,6;

ул.Сагайдачного, 1,5,6,7,8;

пер.Джинчарадзе,4:

Запорожское шоссе,38;

Продолжаются работы по:

ул. Надежды Алексеенко, дом. 21, временно без водоснабжения жители двух домов на ул. Надежды Алексеенко, дом. 21, 27.

ул.Ульянова, д.26, прекращено водоснабжение по ул.Юрия Савченко, д.21-37.

Ремонтными бригадами ведутся аварийно – восстановительные работы также по ул. Немировича-Данченко, дом. 42, временно без воды жители ул. Немировича-Данченко, дом. 42-54, ул. Севастопольская, дом. 16 и ул. Федосеевская.

Продолжаются работы по ул.Васнецова,3. Прекращено водоснабжение по ул. Васнецова, 1÷9.

Водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено после завершения работ.

По заданию городского головы Днепра Бориса Филатова, коммунальные службы обеспечены всей необходимой техникой и материалами для качественного и быстрого выполнения аварийных и текущих ремонтов на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Городские власти Днепра продолжают делать все возможное, чтобы горожане не испытывали значительных проблем с предоставлением коммунальных услуг в их дома. Все проблемные ситуации с подачей воды и тепла в дома днепрян городские власти держат на контроле и решают в кратчайшие сроки.

На протяжении всего дня и вечером продолжаются стабилизационные отключения электропитания частными энергетическими компаниями.

Городские власти Днепра ведут диалог о понятных и справедливых графиках почасовых отключений.

Сейчас в городе плановые отключения ДТЭК и ЦЭК осуществлялись в разных районах по разным адресам.

Но как сообщают в Укрэнерго из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса потребление электроэнергии с 08:00 до 23:00 растет. До областей доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

Напомним, что с графиками стабилизационных отключений можно познакомиться на сайтах частных энергоснабжающих компаний.

Если вы абонент ДТЭК – https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns;

Если вы абонент ЦЭК – https://cek.dp.ua/index.php/nashi-novyny/754-timchasovi-grafiki-pogodinnikh-vidklyuchen.html.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: