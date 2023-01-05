Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января

Но обесточены теплораспределительные пункты (ТРП) по пр. Д. Яворницкого и ж/м Тополь-2. Без отопления близлежащие дома.
Из-за отсутствия питания не работают и домовые котельные по следующим адресам:
Подача тепла будет возобновлена после включения питания частными энергетическими компаниями.
Из-за порыва тепловой сети, приостановлена подача тепла в дома по ул. Мониторная 1, 5-7, В. Диевская, 52-62. Метростроевская 12-14. Мониторная 1. Без отопления одна школа и два детских сада.
Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить работу и возобновить подачу тепла.
По состоянию на 18:00 все повышающей насосной станции (ПНС) в городе работают.
КП «Днепропроводокал» ведет аварийно — восстановительные работы в нескольких районах города.
В настоящее время аварийными бригадами КП «Днепропроводоканал» ведутся работы по ул. Королевы Елизаветы II, д.18, из-за чего частично прекращено водоснабжение в два дома по ул. Королевы Елизаветы II, 18.
Также наши коммунальщики постоянно работают по ул. Саксаганского, дом. 9а. Пока без водоснабжения следующие улицы:
Ведутся работы и на ул. Сагайдачного, частично прекращено водоснабжение:
Продолжаются работы по:
Ремонтными бригадами ведутся аварийно – восстановительные работы также по ул. Немировича-Данченко, дом. 42, временно без воды жители ул. Немировича-Данченко, дом. 42-54, ул. Севастопольская, дом. 16 и ул. Федосеевская.
Продолжаются работы по ул.Васнецова,3. Прекращено водоснабжение по ул. Васнецова, 1÷9.
Водоснабжение по указанным адресам будет восстановлено после завершения работ.
По заданию городского головы Днепра Бориса Филатова, коммунальные службы обеспечены всей необходимой техникой и материалами для качественного и быстрого выполнения аварийных и текущих ремонтов на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Городские власти Днепра продолжают делать все возможное, чтобы горожане не испытывали значительных проблем с предоставлением коммунальных услуг в их дома. Все проблемные ситуации с подачей воды и тепла в дома днепрян городские власти держат на контроле и решают в кратчайшие сроки.
На протяжении всего дня и вечером продолжаются стабилизационные отключения электропитания частными энергетическими компаниями.
Городские власти Днепра ведут диалог о понятных и справедливых графиках почасовых отключений.
Сейчас в городе плановые отключения ДТЭК и ЦЭК осуществлялись в разных районах по разным адресам.
Но как сообщают в Укрэнерго из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса потребление электроэнергии с 08:00 до 23:00 растет. До областей доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.
Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.
Напомним, что с графиками стабилизационных отключений можно познакомиться на сайтах частных энергоснабжающих компаний.
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