Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков

В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»

В Союз европейских футбольных ассоциаций поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра». По данным источника, УЕФА уже начал расследование. Предполагается, что жалобу могла подать УАФ.

Если будут найдены доказательства, кроме дисквалификации из еврокубков, «Днепр-1» будет вынужден заплатить долги «Днепра».

Напомним, в этом еврокубковом сезоне «Днепр-1» вышел в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграет против АЕКа из Ларнаки.

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