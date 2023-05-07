Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек

Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк в своем вечернем обращении.
Сейчас известно об одном раненом человеке. Масштабы разрушений выясняются.
«Днем российские войска осуществили обстрел Никополя. К сожалению, ранен 1 человек. На сейчас известно о повреждении автозаправочной станции, легкового и грузового автомобилей. Информация еще уточняется. Повреждены линии электропередач. Специалисты работают над их восстановлением», — уточнил городской голова.
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