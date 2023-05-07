Днем враг в очередной раз обстрелял Никополь: ранен человек

Сегодня, 7 мая, Россия продолжила терроризировать Никополь. После ночного обстрела, который унес жизнь женщины, враг снова направил свои снаряды на город и его мирных жителей.

Об этом сообщил мэр Никополя Александр Саюк в своем вечернем обращении.

Сейчас известно об одном раненом человеке. Масштабы разрушений выясняются.

«Днем российские войска осуществили обстрел Никополя. К сожалению, ранен 1 человек. На сейчас известно о повреждении автозаправочной станции, легкового и грузового автомобилей. Информация еще уточняется. Повреждены линии электропередач. Специалисты работают над их восстановлением», — уточнил городской голова.

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