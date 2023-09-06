ДМЗ проводит масштабные ремонты коксохимического производства

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На коксохимическом производстве Днепровского металлургического завода восстанавливают кладку коксовых печей, монтируют новое оборудование и трубопроводы, готовятся к реализации ключевого проекта – вводу в эксплуатацию нового газопровода подачи коксового газа.

В августе завершен первый этап инвестиционного проекта капитального ремонта коксовых батарей. Капитальный ремонт предполагает, в частности, керамическую наплавку простенков коксовых печей, что позволит повысить эффективность работы трех работающих батарей и снизить нагрузку на окружающую среду. Капитальный ремонт продолжится в сентябре и будет выполняться до конца года.

В углекоксовом цехе в конце июля введен в эксплуатацию новый вибрационный грохот ГИЛ-52 для рассева кокса по фракциям. Завершен капитальный ремонт вагона для тушения кокса, в ближайшее время начнется ремонт еще одного спецвагона.

В цехе улавливания завершается ремонт коллекторов подачи воды на барильетный цикл, обеспечивающий охлаждение коксового газа. Начался масштабный ремонт сатуратора № 1, предназначенного для улавливания аммиака из коксового газа. На сатураторе будет установлен новый газовый подогреватель, смонтированы новые газопроводы. Завершить работу планируется до конца года.

Также в цехах коксохимического производства ДМЗ выполняют текущие ремонты газопроводов, кабельных эстакад, конвейеров, производственных агрегатов и зданий.

Ведется подготовка к одному из важнейших проектов последних лет: монтажу новой линии газопровода подачи коксового газа для обогрева батарей. Сейчас на предприятии изготавливают металлоконструкции опор, осенью подготовят фундаменты и установят колонны, а в следующем году начнется монтаж газопровода. Завершить его планируется уже в 2024 году, после чего батареи будут подключены к новой магистрали.

– На Днепровском металлургическом заводе продолжается выполнение масштабной инвестиционной программы. Несмотря на тяжелое экономическое состояние, предприятие делает все возможное для стабильной работы и снижения нагрузки на окружающую среду, – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ.

Справка: ЧАО «Днепровский металлургический завод» – одно из ведущих металлургических предприятий Украины. На сегодняшний день ДМЗ предлагает самый большой в Украине сортамент швеллеров и уголков, является единственным украинским производителем спецпрофилей для машиностроения и горнодобывающей промышленности.

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