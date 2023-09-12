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ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев

Сегодня 12:58
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Новости Днепра про ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев

Днепровский металлургический завод помогает ВСУ, горожанам и переселенцам

На Днепровском металлургическом заводе подвели итоги выполнения программы корпоративной социальной ответственности. Несмотря на тяжелое экономическое положение, предприятие активно помогает ВСУ, местным общинам, учебным заведениям, благотворительным и волонтерским организациям.

С начала полномасштабного вторжения сотрудничество завода с обществом в значительной степени направлено на повышение обороноспособности страны, оказание помощи благотворительным, волонтерским организациям и переселенцам.

Новости Днепра про ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев

ДМЗ передал ВСУ более 350 тонн проката и металлоизделий

ДМЗ передал ВСУ более 350 тонн проката и металлоизделий для строительства фортификационных сооружений, предоставил необходимую технику, зимой на заводе изготовили и поставили военным мобильные металлические печи. В настоящее время предприятие продолжает поддерживать защитников Украины всем необходимым.

С первых дней большой войны организован круглосуточный доступ к укрытиям ДМЗ для всех жителей Днепра. В подземных бомбоубежищах есть кровати и другая необходимая мебель, санитарные комнаты, бытовая техника, средства связи и Интернет; созданы запасы пищи и воды для длительного пребывания.

ДМЗ предоставляет строительные материалы жителям города, пострадавшим от ракетных ударов. Помогает жителям Новокодакского района ремонтировать дороги, обустраивать дворы и детские площадки.

Во взаимодействии с жителями Днепра ДМЗ постоянно проводит экологические акции для благоустройства территорий парков, скверов, набережной Днепра, других улиц и мест отдыха. За последнее время усилиями предприятия на улицах города высажено более 400 деревьев и кустарников, создан уникальный «зеленый класс» на территории учебно-воспитательного комплекса № 36.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями, завод, в частности, передал вузам и колледжам более 200 единиц компьютерной техники для учебного процесса. В структурных подразделениях предприятия постоянно проходят производственную практику студенты, которые затем выбирают ДМЗ местом работы.

Днепровский металлургический завод – давний партнер Общества Красного Креста, всегда помогает и способствует волонтерской деятельности: приобщается к сбору средств, бесплатно предоставляет транспорт для доставки помощи, проводит ремонтные работы.

Новости Днепра про ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев

С помощью ДМЗ создан центр для переселенцев

В марте 2022 года завод передал волонтерам ОО «Джерело підтримки» четырехэтажное здание медико-санитарной части для создания центра постоянного проживания переселенцев. Сейчас здесь живут более 150 внутренне перемещенных лиц. Совместно с общественной организацией «Джерело підтримки» завод занимается интеграцией ВПЛ в общество, постоянно оказывает необходимую помощь для функционирования и развития центра. Сейчас это лучший центр для переселенцев в Днепре, который сотрудничает со многими благотворительными организациями мирового уровня.

 

Новости Днепра про ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев

Вместе с жителями Днепра металлурги постоянно проводят экологические акции

На базе центра для ВПЛ предприятие создало свой гуманитарный штаб, который ежедневно оказывает помощь всем пострадавшим от военных действий. В общей сложности было собрано и роздано более 2 тонн продуктовых наборов, предметов первой необходимости, бытовой техники.

– Днепровский металлургический завод даже в условиях тяжелого экономического положения продолжает показывать пример взаимодействия между социально ответственным бизнесом, обществом и властью. Предприятие и дальше будет оказывать всю необходимую помощь ради нашей скорейшей победы, – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ.

Справка: ЧАО «Днепровский металлургический завод» – одно из крупнейших металлургических предприятий Украины. На сегодня ДМЗ предлагает самый большой в Украине сортамент швеллеров и уголков, является единственным украинским производителем спецпрофилей для машиностроения и горнодобывающей промышленности.

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