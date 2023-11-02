Для жителя Днепра поход за грибами завершился в больнице: что произошло

Грибной сезон в самом разгаре, поэтому стало больше случаев отравления этими деликатесами. На днях в больницу попал мужчина, который насобирал грибов в лесополосе, пожарил и стал жаловаться на плохое самочувствие.
Как рассказал медик Влад Боднюк, в единую центральную диспетчерскую поступил вызов о мужчине, который испытывает головокружение, тошноту, была многократная рвота после употребления грибов, собранных самостоятельно в лесополосе.
Приехав на вызов, медики осмотрели мужчину и диагностировали у него острое отравление и обезвоживание. Пациент имел низкие характеристики гемодинамики. После оказания экстренной медицинской помощи его госпитализировали в профильное медицинское учреждение города.
— отказаться от потребления дикорастущих грибов;
— не покупайте грибы на стихийных рынках;
— не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий:
— готовьте грибы в течение первых суток после уборки;
— храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре за деньги организовывают подпольные туры за грибами.
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