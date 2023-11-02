Для жителя Днепра поход за грибами завершился в больнице: что произошло

Для ценителя "тихой охоты" поход за грибами закончился отравлением.

Грибной сезон в самом разгаре, поэтому стало больше случаев отравления этими деликатесами. На днях в больницу попал мужчина, который насобирал грибов в лесополосе, пожарил и стал жаловаться на плохое самочувствие.

Как рассказал медик Влад Боднюк, в единую центральную диспетчерскую поступил вызов о мужчине, который испытывает головокружение, тошноту, была многократная рвота после употребления грибов, собранных самостоятельно в лесополосе.

Приехав на вызов, медики осмотрели мужчину и диагностировали у него острое отравление и обезвоживание. Пациент имел низкие характеристики гемодинамики. После оказания экстренной медицинской помощи его госпитализировали в профильное медицинское учреждение города.

Как не отравиться грибами:

— отказаться от потребления дикорастущих грибов;

— не покупайте грибы на стихийных рынках;

— не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий:

— готовьте грибы в течение первых суток после уборки;

— храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не больше суток.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре за деньги организовывают подпольные туры за грибами.

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