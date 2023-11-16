Для жителей города в Днепропетровской области анонсировали взрывы

Ни дня покоя для жителей Кривого Рога, которые 16 ноября снова могут слышать промышленные взрывы.
Как сообщил Александр Вилкул, сегодня в 12.00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Услышат его жители Ингулецкого и Центрально-Городского районов.
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, но неожиданный громкий бах может испугать. Впрочем, беспокоиться действительно не стоит.
Заметим, что взрывы могут также слышны жители Павлограда, где тоже запланированы промышленные работы.
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