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Для врачей установили новые ограничения по выписке рецептов: что запрещено

Сегодня 22:00
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Совет запретил врачам назначать лекарства под влиянием "финансовых стимулов" от фармкомпаний

Новости Днепра про Для врачей установили новые ограничения по выписке рецептов: что запрещено

Верховная Рада 21 августа во втором чтении приняла законопроект, запрещающий врачам назначать пациентам препараты под влиянием «финансовых стимулов» от фармацевтических компаний.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«Финансовыми стимулами» будут считать:

  • получение сувенирной и брендированной продукции;
  • премий, бонусов, подарков;
  • возврат части средств за назначение;
  • участия в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей в обмен на назначение.

Также под запрет подпадает выписка лекарственных препаратов на бланках, содержащих рекламную информацию. Ограничения будут распространяться на медицинские изделия и вспомогательные средства реабилитации.

Законопроект также касается реабилитологов и фармацевтов. Так, в аптеках при отпуске лекарственных средств по просьбе покупателей будут обязаны предоставлять правдивую информацию об имеющихся аналогах.

Кроме этого, запрещается скрывать по собственной выгоде информацию о лекарствах с аналогичным активным веществом по более низкой цене.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко надеется, что решение парламента повысит качество лечения и уровень доверия к медицинской системе в целом. Он отметил, что последнее исследование проекта USAID «Поддержка реформы здравоохранения» показало: 17% неформальных платежей, которые осуществляли пациенты в больнице, относились к условно лучшему средству реабилитации по сравнению с тем, что предоставляется государством.

По его словам, это следствие недобросовестного продвижения, «основавшегося исключительно на чьем-то финансовом интересе».

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Новости Днепра про Для врачей установили новые ограничения по выписке рецептов: что запрещеноУкраїнська Новости Днепра про Для врачей установили новые ограничения по выписке рецептов: что запрещеноРусский

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