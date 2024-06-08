Девушка, сбитая на Победе, находится в тяжелом состоянии: разыскивают свидетелей

В Днепре на проспекте Героев сбили девушку, она находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают в соцсетях близкие девушки.

Напомним, что в среду девушку сбил водитель 1996 года рождения.

Пострадавшая лежала в луже крови и не двигалась. Как стало известно, сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Родные и близкие разыскивают очевидцев происшествия или водителей, которые могут предоставить видеозапись ДТП.

Друзья из Днепра, это моя коллега Настя из Днепра, которую 5.06 сбил автомобиль возле Шкода на Победе, на пешеходном на переходе. Девочка просто уходила домой. Трудно понимать, что еще вчера вы общались, строили планы, а потом ты касаешься ее едва теплой руки в реанимации. Возможно свидетели дополнительные и видео с камер, регистраторов и.т.д. Это очень важно для семьи, чтобы все процессы прошли по всем законам. По всем вопросам можете писать @luzhnyartur, — говорится в сообщении.

Любая информация может быть полезна и поможет в расследовании дела.

По факту аварии открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: