Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)

Девушка сильно повредила позвоночник.

Ее зовут Юлия Хмельницкая и она сейчас в больнице ожидает операцию. Чтобы пострадавшая могла двигаться, вероятно, ей будут ставить титановые пластины. Квартира девушки сгорела дотла.

Отметим, что количество пострадавших выросло до 34. Помочь Юлии вы можете по реквизитам на фото.