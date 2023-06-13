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  • Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)

Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)

Сегодня 19:45
просмотров

Девушка сильно повредила позвоночник.

Новости Днепра про Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)

Ее зовут Юлия Хмельницкая и она сейчас в больнице ожидает операцию. Чтобы пострадавшая могла двигаться, вероятно, ей будут ставить титановые пластины. Квартира девушки сгорела дотла.
 
Отметим, что количество пострадавших выросло до 34. Помочь Юлии вы можете по реквизитам на фото.

Новости Днепра про Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)

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Новости Днепра про Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Девушка, которая прыгала со второго этажа горящего дома в Кривом Роге, нуждается в помощи (ВИДЕО)Русский

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