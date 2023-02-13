Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 9 младенцев

Поздравляем мам и желаем им и их деткам здоровья и Победы!

Из них 6 девочек и 3 мальчика.

За прошедшие сутки в Днепре на свет появилось 9 детей.

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