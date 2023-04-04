Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 20 младенцев

Продолжаем сражаться каждый на своем фронте! Украина победит!

Поздравляем мам и их деток, желаем здоровья и мира.

Из них 13 девочек и 7 мальчиков. Одного ребенка родила женщина-переселенка.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

За прошедшие сутки в Днепре на свет появилось 20 младенцев.

Несмотря ни на что, днепряне продолжают жить, работать, создавать семьи и рожать детей.

Россияне хотели нас сломать, но сломаются сами.

Несмотря на начало апреля в магазинах Днепра уже продают арбузы.…

Синоптики рассказали, когда в Украину и Днепр придет весенняя жара.

В магазинах Днепра продают арбузы по 89 грн за кило Несмотря на начало апреля в магазинах Днепра уже продают арбузы. За кило «полосатого» просят 89 грн. Средний размер одного арбуза – от 4 кг, а значит отдать за него нужно будет более 350 грн. просмотров

Разворовали почти 7 тонн продуктов для ВСУ: на Днепропетровщине нашли склад набитый продовольствием На Днепропетровщине нашли подпольный склад с 3 тоннами продуктов, которые должны были передать ВСУ, но собирались перепродать. 0 просмотров