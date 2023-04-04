Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 20 младенцев

Несмотря ни на что, днепряне продолжают жить, работать, создавать семьи и рожать детей.
За прошедшие сутки в Днепре на свет появилось 20 младенцев.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Из них 13 девочек и 7 мальчиков. Одного ребенка родила женщина-переселенка.
Поздравляем мам и их деток, желаем здоровья и мира.
Продолжаем сражаться каждый на своем фронте! Украина победит!
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Поздравляем!
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