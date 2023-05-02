«Дети победы рисуют Украину будущего»: днепряне могут выбрать эскиз новой марки

Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
«За более чем год войны Укрпочта уже выпустила 2 марки, которые были созданы детьми: «Украинская Мечта» и «Победного Нового года!». Пришло время следующей», — написал гендиректор.
Сообщается, что новая марка будет называться «Дети Победы рисуют Украину будущего», которую выпустят к Международному дню защиты детей.
Экспертная команда посмотрела 350 конкурсных эскизов детей: «Мы с командой теперь точно знаем, какой наши дети видят Украину будущего. Свободной, яркой, желто-голубой, инновационной».
Из всех рисунков было выбрано семь финальных, теперь выбирать лучшие будут украинцы.
Голосование продлится до 4 мая в приложении Действие и на официальных страницах Укрпочты.
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