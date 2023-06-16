Дети остались без отца: боец ​​из Каменского погиб от тяжелых ранений

Об этом сообщает Каменской горсовет.
Сергей Будковый родился 17 ноября 1979 года. В 1999 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж. Проходил срочную военную службу 1999–2000. Окончил в 2011 г. Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры. Долгое время работал прорабом ООО «Мостостроительный отряд 112». 23 марта прошлого года стал в ряды Вооруженных Сил Украины и принимал участие в боевых действиях.
У него остались жена, дочь и сын.
Похоронят Сергея 16 июня в селе Елизаветовка.
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