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  • Дети до взрыва вышли на улицу: из-за ракетной атаки по Днепру погибли супруги переселенцев из Никополя

Дети до взрыва вышли на улицу: из-за ракетной атаки по Днепру погибли супруги переселенцев из Никополя

Сегодня 11:10
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14 января погибли супруги из Никополя, сбежавшие в Днепр от постоянных обстрелов.

Новости Днепра про Дети до взрыва вышли на улицу: из-за ракетной атаки по Днепру погибли супруги переселенцев из Никополя

 
В Днепре в результате ракетной атаки 14 января погибли супруги. Как оказалось, они полгода назад вместе с детьми перебрались в Днепр из Никополя.
 
Ирина и Максим жили на восьмом этаже многоэтажки, в которую ударила ракета. Как рассказала жена брата Ирины, перед взрывом дети вышли на улицу, а супруги еще были в квартире. Сейчас 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина находятся в больнице, передает ТСН.
 
Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде, жила сестра моего Антона. Восьмой этаж. Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели весь мир. Дети вышли на улицу, когда проклятая блодина прилетела прямо к ним в дом, – рассказала родственница погибших.
 

Новости Днепра про Дети до взрыва вышли на улицу: из-за ракетной атаки по Днепру погибли супруги переселенцев из Никополя

 
К утру 16 января известно, что российская атака унесла жизни 35 человек, среди которых двое детей. Спасти из-под развалин удалось 39 человек. Ранения получили 75 человек, среди которых 14 – дети. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

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Новости Днепра про Дети до взрыва вышли на улицу: из-за ракетной атаки по Днепру погибли супруги переселенцев из НикополяУкраїнська Новости Днепра про Дети до взрыва вышли на улицу: из-за ракетной атаки по Днепру погибли супруги переселенцев из НикополяРусский

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