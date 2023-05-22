Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду

Сегодня, 22 мая, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал.
Так, в связи с проведением аварийных работ по улице Автодорожная, 44 прекращено водоснабжение улиц:
Кроме того, аварийно-восстановительные работы проводятся на улице Сурская, 141 (поселок Новоалександровка). Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности.
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