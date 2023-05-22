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Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду

Сегодня 12:14
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Сделайте запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду

Сегодня, 22 мая, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал.

Так, в связи с проведением аварийных работ по улице Автодорожная, 44 прекращено водоснабжение улиц:

  • Автодорожная,
  • Живописная,
  • Командира Юнина,
  • Отдыха,
  • Романовского,
  • Июльская,
  • Зоопарковая.

Кроме того, аварийно-восстановительные работы проводятся на улице Сурская, 141 (поселок Новоалександровка). Поэтому прекращено водоснабжение:

  • ул. Сурская,
  • ул. Центральная,
  • ул. Украинская,
  • ул. Июльская,
  • ул. Шевченко,
  • пер. Тихий,
  • пер. Школьный,
  • пер. Мичурина.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности.

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