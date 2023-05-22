Десятки улиц: где сегодня в Днепре и Днепровском районе отключили воду

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине некоторые громады остались без воды: подробности.

Кроме того, аварийно-восстановительные работы проводятся на улице Сурская, 141 (поселок Новоалександровка). Поэтому прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ по улице Автодорожная, 44 прекращено водоснабжение улиц:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал.

Сегодня, 22 мая, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.

После тихой ночи утро было неспокойным.

Информация для жителей Синельниковского и Павлоградского районов.

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