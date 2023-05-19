Десятки ракет, 660 оккупантов и 10 БПЛА: новые потери россиян

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.23 ориентировочно составили:

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. Также были уничтожены более двух десятков ракет и 10 беспилотников.

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