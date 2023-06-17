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Дешевле яблок: в Днепре резко изменились цены на арбузы

Сегодня 18:08
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Цены на овощи и фрукты шокируют, а иногда – приятно удивляют.

Новости Днепра про Дешевле яблок: в Днепре резко изменились цены на арбузы

Так, в Днепре резко изменились цены на арбузы, сезон которых еще даже не наступил.

Недавно мы писали, что в Днепре килограмм арбуза стоит 59,99 грн.

Но сейчас цена еще ниже: так, в «АТБ» можно купить кг арбуза за 36,95 грн (без скидки – 42,95 грн).

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про Дешевле яблок: в Днепре резко изменились цены на арбузы

Даже яблоки стоят дороже, чем сейчас арбузы. Например, за килограмм яблок сорта «Лиголь» придется заплатить 37,95 грн, за кг сорта «Ред Принц» — 38,95 грн, за кг сорта «Фуджи» — тоже 38,95 грн.

Новости Днепра про Дешевле яблок: в Днепре резко изменились цены на арбузы

Напомним, ранее мы писали, что херсонские арбузы и помидоры исчезнут на годы: прогнозы аграриев.

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Новости Днепра про Дешевле яблок: в Днепре резко изменились цены на арбузыУкраїнська Новости Днепра про Дешевле яблок: в Днепре резко изменились цены на арбузыРусский

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