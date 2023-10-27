Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торги

На онлайн-аукцион повторно выставили ОАО «Днепропетровский трубный завод» – цену снизили на 32 млн грн (было 160 млн грн, а стало – 128 млн грн).
Об этом говорится на сайте «Prozorro.Продажи».
Отметим, Днепропетровский трубный завод входит в группу «Индустриальный союз Донбасса» — одну из крупнейших корпораций Украины, которую связывают с Сергеем Тарутой.
Покупателю предлагают:
Аукцион планируют провести 6 ноября по схеме гибридного голландского аукциона, который проходит в три этапа и рассчитан на пошаговое снижение первоначальной стоимости, пока кто-то из участников не остановит это снижение.
Что известно о заводе
У предприятия почти столетняя история. Его построили в 1928 году. Завод специализировался на производстве электросварочных бесшовных труб, которые используют при строительстве. В 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырья. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021-м его признали банкротом. В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.
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