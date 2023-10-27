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  • Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торги

Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торги

Сегодня 12:54
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Торги запланированы на 6 ноября, а стартовая цена лота снижена до 128 млн грн (было 160 млн грн).

Новости Днепра про Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торги

На онлайн-аукцион повторно выставили ОАО «Днепропетровский трубный завод» – цену снизили на 32 млн грн (было 160 млн грн, а стало – 128 млн грн).

Об этом говорится на сайте «Prozorro.Продажи».

Новости Днепра про Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торги

Отметим, Днепропетровский трубный завод входит в группу «Индустриальный союз Донбасса» — одну из крупнейших корпораций Украины, которую связывают с Сергеем Тарутой.

Покупателю предлагают:

  • главный корпус трубоэлектросварочного цеха – ТЕЗЦ, общ.пл. 24 775,1 кв.м.;
  • подвалы;
  • крыльца, лестницы, лестницы пожарные, приямок, козырец и т.п.;
  • запасы завода.

Аукцион планируют провести 6 ноября по схеме гибридного голландского аукциона, который проходит в три этапа и рассчитан на пошаговое снижение первоначальной стоимости, пока кто-то из участников не остановит это снижение.

Что известно о заводе

У предприятия почти столетняя история. Его построили в 1928 году. Завод специализировался на производстве электросварочных бесшовных труб, которые используют при строительстве. В 2011 году начинается упадок из-за проблем со снабжением сырья. Впоследствии большинство персонала уволили, а в 2021-м его признали банкротом. В 2022 году предприятие начали «резать на металлолом», так что в ближайшее время возобновить производство не удастся.

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Новости Днепра про Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торгиУкраїнська Новости Днепра про Дешевле на 32 млн грн: Днепропетровский трубный завод повторно выставили на торгиРусский

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