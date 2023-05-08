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В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн

Сегодня 11:56
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В Днепре на набережной продают кафе с зимней и летней площадкой. Расположено оно у самой воды.

Новости Днепра про В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн

В Днепре продают действующее кафе, расположенное на берегу реки. В нем есть зимний зал и летняя площадка. Первый занимает 58 кв.м. и рассчитан на 30 мест, летняя площадка больше – 170 кв.м и разместиться тут смогут 100 человек. Она оборудована системой «туман», когда во время летней жары на сидящих распыляется тонкие струйки воды, а также зоной мангала.

Новости Днепра про В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн

Продают не права на землю, а право на аренду. Плюс ежемесячно новому владельцу придется оплачивать аренду зимнего зала, кухни и подсобных помещений – 15,3 тыс грн в месяц, а стоимость летней площадки составляет 3 тыс грн с мая по октябрь, а в остальные месяцы аренда не насчитывается.

Новости Днепра про В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грн

Как отмечает автор объявления о продаже: «кафе полностью укомплектовано, есть персонал, пармокат и посудомоечные машины». Стоимость права аренды составляет 1,8 млн грн.

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Новости Днепра про В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грнУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продают известное кафе на набережной за 1,8 млн грнРусский

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