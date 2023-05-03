Держим оборону: ситуация на фронте сегодня 3 мая

ВСУ отразили 30 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники удерживают оборону.

Сегодня ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе «Shahed-136/131». Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка и Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области и Белогоровке, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял также Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка и Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 состава боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную.

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