День Конституции Украины 2024: интересные факты о главном документе страны

В 1996 году в Украине была принята Конституция и день ее принятия стал государственным праздником. С тех пор, ежегодно 28 июня мы отмечаем День Конституции. Это один из главных документов нашего государства.



Журналисты dnepr.info собрали подборку интересных фактов об этом документе.

Первая Конституция Украины была принята в 1710 году гетьманом Филиппом Орликом. Она называлась «Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского». Она была написана на двух языках – латинском и украинском и состояла из 16 статей. Несколько рукописных версий документа дошли до наших дней.

Нынешняя Конституция были принята 28 июня в 9:20 утра. «За» проголосовало 315 депутатов. До этого было предложено 15 проектов документа. Авторами были различные политические партии, Конституционная комиссия, ученые. От идеи принятия документа до принятия Конституции прошло 6 лет. Подготовку начали еще в 1990-м году.

Наиболее жаркие споры среди депутатов вызывали вопросы распределения полномочий между разными ветвями власти и государственной символики.

День Конституции – единственный праздник о котором есть запись в самой Конституции, в 161 статье документа. В документе 15 глав, 161 статья. Но когда-то глав было 16, сейчас вместо 6 главы идет сразу 8. 7 главу под названием «О прокуратуре» изьяли. За каждую отдельную статью голосовали отдельно. Обсуждение документа в зале Верховной Рады длилось более 24-х часов без перерыва. Все это время в зале парламента находился тогдашний президент Украины Леонид Кучма.

За 28 лет в документ 8 раз вносили изменения. Из них – 3 раза меняли форму правления. Сначала в 2004 году форма правления стала парламентско-президентской, потом, в 2010 президентско-парламентской и в 2014 снова стала парламентско-президентской. Последнее изменение было принято в 2019 году – депутаты сняли с себя неприкосновенность.

Слово «Украина» повторяется в документе 451 раз – больше всего.

В 2011 году в Украине презентовали Конституцию необычного формата – в книжке размером 2х3 см. В ней было 160 страниц, вместившие более 9 тыс букв. Каждая получилось размером с миллиметр. Вес книги составил 15 грамм.

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