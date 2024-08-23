День флага-2024: в Днепре провели патриотический флешмоб

Воспитанники Детско-юношеского центра «Штурм» развернули желто-голубое знамя у колонн в парке Шевченко и провели митинг, во время которого исполнили Государственный Гимн Украины. Присутствующие отдали честь защитникам, защищающим Украину, а также почтили память погибших Героев минутой молчания.

В Днепре у центрального входа в парк Шевченко по случаю Дня Флага организовали патриотический флешмоб.

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