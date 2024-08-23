«Демонстративно не останавливался, потому что видел, что я без ноги»: в Днепре жалуются на маршрутщика, который игнорирует военных

Днепрянин пожаловался на водителя 127 маршрутки, отказавшегося его взять в салон, потому что не хотел везти пассажира-льготника. Об этом сообщил Дмитрий Логвиненко на своей Facebook-странице.
Дмитрий рассказал, что водитель 127 маршрутки возле Соборной площади демонстративно отказался остановиться, поскольку видел, что пассажир без ноги, то есть льготник, которого нужно везти бесплатно. Все произошло ориентировочно в 19:20, пятница 23 августа.
По моей просьбе остановить, показал пальцами, что я не плачу, поэтому должен ждать следующую маршрутку. Знаю, что водителя зовут Саша, фамилии не знаю, маленького роста лет 50. Буду утром звонить в департамент транспорта, может знаете, куда и как еще можно обратиться, – рассказал Дмитрий.
Пассажир остался неприятно пораженным поведением водителя
3й год полномасштабной войны, в шоке от поведения водителя. Такое впечатление, что это ждун для которого все военные враги, потому что другого логического заключения трудно представить, — отметил Дмитрий.
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