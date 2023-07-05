Делаем все, что можем: ситуация на фронте 5 июля

Российские войска пытаются наступать в Донецкой области на четырех направлениях, а украинские военные уничтожили 8 артиллерийских средств оккупантов на огневых позициях.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки Харьковской области и по городу Харьков.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности это Горск, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка Сумской области и Казачья Лопань, Зеленое и Гатище в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Моначиновка, Гусинка, Новомлинск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Хромовое, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Гановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Макаровки в Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

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