Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключений

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
Проверить наличие текущих отключений можно здесь.
Если вы являетесь абонентом Центральной энергетической компании (ЦЭК), проверяйте графики отключений здесь.
Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу! – отмечают специалисты.
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