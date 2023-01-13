Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключений

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу! – отмечают специалисты.

Если вы являетесь абонентом Центральной энергетической компании (ЦЭК), проверяйте графики отключений здесь.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Поэтому графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Сегодня, 13 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.

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