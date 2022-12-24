Действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Проверить, когда именно планируют выключать свет у вас дома, можно здесь.
По словам энергетиков, эти графики учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.
Если у вас очень долго нет света, его отключают не по графику, сообщите об этом по ссылке.
Выстоим и победим!
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