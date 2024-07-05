Действует оперативное расписание: в Днепре из-за непогоды опаздывает транспорт

В пятницу, 5 июля, Днепр накрыла непогода. Через двадцать минут некоторые районы города затопило. Из-за сильного дождя наблюдаются проблемы в работе транспорта. Сейчас он работает по оперативному расписанию – то есть не по графику.
Движение трамваев и троллейбусов организовано по оперативному расписанию в связи с погодными условиями. Это означает, что трамваи и троллейбусы курсируют с отклонением от расписания движения, — говорится в сообщении департамента транспорта.
В частности, задержано движение трамваев №6, 9 на спуске с Амурского моста в направлении пл. Старомостовой.
Задержано движение 9 трамвая по направлению к Мясокомбинату.
Задержка в движении 12 трамвая – на конечной остановке много дождевой воды.
Задержано движение 11,14,15 маршрутов трамвая по ул.Героев УПА, Львовская, Рабочая, Антоновича из-за отключения напряжения сети.
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