Де не можна залишати авто: у Дніпрі змінили правила паркування

В Днепре изменили правила парковки ограничив стоянку для автомобилей на территории дворов.

Теперь в правилах парковки появились новые подпункты. Согласно принятому решению, запрет действует на дворовых территориях, возле спортивных и детских площадок, стадионов и зеленых зон. Также правило касается участков возле подъездов и других мест, не предназначенных для движения транспорта.

Новые правила приняли на сессии горсовета. Решение прокомментировали в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета. Там позитивно оценили введенные ограничения парковки, подчеркнув, что припаркованные во дворах машины мешали жителям свободно ходить по тротуарам, также нередко был затруднен проезд общественного транспорта и доступ к спортивным и детским площадкам.

Проблемы от неправильной парковки возникали и у водителей экстренного транспорта, такого как скорые и пожарные машины. Следить за соблюдением новых правил будут инспекторы по парковке.

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