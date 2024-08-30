Даже в субботу: по каким графикам в Днепре 31 августа будут выключать свет

К сожалению, в субботу тоже будут выключать свет.

Неутешительные новости сообщили в Укрэнерго. В эту субботу, 31 августа, жители Днепра снова будут жить по графикам отключения света. Из хорошего – прогнозируется, что ограничения будут более мягкими и без светло-серых зон.

В ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что завтра свет будут выключать по следующим графикам:

00:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 22:00 – две очереди отключений

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений

ЦЭК пока не сообщала графики.

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