Даже в субботу: по каким графикам в Днепре 31 августа будут выключать свет

Неутешительные новости сообщили в Укрэнерго. В эту субботу, 31 августа, жители Днепра снова будут жить по графикам отключения света. Из хорошего – прогнозируется, что ограничения будут более мягкими и без светло-серых зон.
В ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что завтра свет будут выключать по следующим графикам:
00:00 – 16:00 – одна очередь отключений
16:00 – 22:00 – две очереди отключений
22:00 – 24:00 – одна очередь отключений
ЦЭК пока не сообщала графики.
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