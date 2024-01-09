Дал 49 концертов в зоне Чернобыльской АЭС: на 71-м году жизни умер народный артист Украины Виталий Белоножко

Трагическое известие сообщили на странице Буринского городского совета в Facebook.
Виталий Белоножко всегда был желанным гостем на Буринщине, его выступления на концертных сценах становились настоящим праздником для земляков, собирали сотни и тысячи ценителей. До самого сердца пронизывали слова песен, которые неслись серебряными струнами души певца, как молитва, как завещание, как наставление, как воспоминание о детстве… Его харизма, искренность и открытость, которыми словно обнимал бархатным баритоном, навеки будут звучать в наших сердцах, — говорится в сообщении.
Причина смерти Виталия Белоножко неизвестна. Также пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с артистом.
Отметим, Виталий Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области. Артист получил музыкальное образование. Работал в Черниговской филармонии, солистом Киевского театра эстрады на Подоле, а позже – солистом Гостелерадио Украины. Участвовал в Днях культуры Украины в 25 странах мира, в частности в США, Канаде, Китае, Великобритании, Франции, Венгрии, Германии, Польше, Чехословакии, Японии, Сомали.
Артист выпустил 6 компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет.
В 1999 году певец с женой, народной артисткой Украины Светланой Белоножко, стал основателем регулярного Международного фестиваля семейного творчества «Мелодия двух сердец», одного из самых популярных в государстве.
В декабре 1995 года Виталию Васильевичу было присвоено звание Народного артиста Украины. За высокое профессиональное мастерство и весомый вклад в развитие и популяризацию украинской песни артист награжден Международным орденом Николая Чудотворца (1998) и «Президентской Никой» (1997), является кавалером орденов Ярослава Мудрого V степени (2008), «За заслуги» ІІІ степени (2008), «За заслуги» ІІ степени (2013). Кроме того, Виталий Белоножко – лауреат многих всеукраинских и международных песенных фестивалей и конкурсов, многократный дипломант музыкальной премии «Шлягер года».
Артист часто давал концерты, в том числе 49 в зоне Чернобыльской АЭС.
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Александра Лучка
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