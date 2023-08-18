Дайверы помогали чистить дно пострадавшего от ракетного удара бассейна в Днепре (ВИДЕО)

На дно бассейна попадали стекла и строительный мусор.

Об этом сообщил днепровский дайвер Павел Мосейчук.

По словам Павла, дайверы решили помочь коммунальщикам убрать бассейн, пострадавший от ракетной атаки 15 августа.

Бассейн пострадал как снаружи, так и внутри. В результате взрыва были разбиты окна, фасад и внутренние стены. Так что обломки стекла и другого строительного мусора оказались в воде.

Всего за три часа им удалось убрать все обломки бетона, землю, железо и стекло со дна бассейна. Для этого привлекли даже специальный подводный пылесос.

В скором времени в спорткомплексе планируют возобновить тренировочный процесс.

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