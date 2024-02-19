«Дадим лопаты»: в Украине придумали, как привлечь к военной службе тысячи заключенных

В последнее время в Украине дискутируют о том, чтобы привлечь к обороне страны заключенных или людей с непогашенной судимостью. Пока они не подпадают под мобилизацию, поэтому в Минюсте думают над тем, как ввести для части заключенных военную службу.
Министр юстиции Денис Малюська предложил вариант включения осужденных или заключенных в силы обороны Украины. По мнению чиновника, если им опасно давать оружие, то можно дать лопаты, так как в армии есть потребность в инженерных войсках. Такое предложение озвучил министр в эфире телемарафона.
Малюська замечает, что не видит в этом никаких проблем. Ведь не все осуждены за тяжкие преступления. Многие это люди, которые нарушили правила дорожного движения, когда последствия были не умышленными, или совершившие коррупционное нарушение.
Они убивать из автомата своих собратьев точно не будут. Но и следует понимать, что в армия сейчас – это не только защищать Родину с оружием в руках, а это и строить разные вещи. Рискованно давать автомат, давайте дадим лопату, — объяснил Малюска.
По убеждению министра, среди заключенных много людей, которые хотели бы мобилизоваться. А определить потенциальную угрозу, которую могут представлять осужденные, возможно, благодаря имеющимся данным об их поведении и склонности к повторению преступлений.
На войне нужны не только боевые действия, но и другие виды работ, такие как строительство оборонных или инженерных сооружений, поэтому вполне возможно привлечь приговоренных к такому виду деятельности.
Заметим, что это пока только предложения, реального внедрения делать не планируют.
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